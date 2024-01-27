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Окупанти атакували Слов'янськ - ракетою знищили керамічний цех

Роман ПетренкоСубота, 27 січня 2024, 09:27
Окупанти атакували Слов'янськ - ракетою знищили керамічний цех
фото: мерія Слов'янська

Уночі на 27 січня російські війська атакували Слов'янськ Донецької області, зруйнували керамічний цех.

Джерело: мер Вадим Лях у Facebook

Пряма мова Ляха: "Недобрий ранок у Слов'янську.

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Вночі місто знову обстріляли. Ворожа ракета влучила у керамічний цех. Він майже повністю зруйнований.

Постраждали прилеглі багатоповерхівки на вулиці Дарвіна, дитячий садок, де розташована соціальна їдальня.

Вибито вікна".

ВІДЕО ДНЯ
 
фото: мерія

Деталі: За даними влади, внаслідок удару жертв немає.

Теми: Слов'янськДонецька областьобстріл
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