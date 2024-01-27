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Оккупанты атаковали Славянск - ракетой уничтожили керамический цех

Роман ПетренкоСуббота, 27 января 2024, 09:27
Оккупанты атаковали Славянск - ракетой уничтожили керамический цех
фото: мэрия Славянска

Ночью на 27 января российские войска атаковали Славянск Донецкой области, разрушили керамический цех.

Источник: мэр Вадим Лях в Facebook

Прямая речь Ляха: "Недоброе утро в Славянске.

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Ночью город снова обстреляли. Вражеская ракета попала в керамический цех. Он почти полностью разрушен.

Пострадали близлежащие многоэтажки на улице Дарвина, детский сад, где расположена социальная столовая.

 
фото: мерия

Выбиты окна".

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Детали: По данным властей, в результате удара жертв нет.

Темы: СлавянскДонецкая областьобстрел
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