Оккупанты атаковали Славянск - ракетой уничтожили керамический цех
Суббота, 27 января 2024, 09:27
Ночью на 27 января российские войска атаковали Славянск Донецкой области, разрушили керамический цех.
Источник: мэр Вадим Лях в Facebook
Прямая речь Ляха: "Недоброе утро в Славянске.
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Ночью город снова обстреляли. Вражеская ракета попала в керамический цех. Он почти полностью разрушен.
Пострадали близлежащие многоэтажки на улице Дарвина, детский сад, где расположена социальная столовая.
Выбиты окна".
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Детали: По данным властей, в результате удара жертв нет.