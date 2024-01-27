Чотири пожежі уночі спричинили ворожі обстріли Куп'янська
Субота, 27 січня 2024, 10:25
Росіяни вночі атакували Куп'янськ на Харківщині, рятувальники гасили чотири пожежі, утворених через обстріли.
Джерело: ДСНС
Деталі: Зазначається, що масований обстріл Куп'янська стався у ніч на 27 січня.
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Внаслідок чого виникло 4 пожежі: у 2 житлових будинках та 2 гаражах на загальній площі близько 100 кв.м. Від ДСНС до гасіння пожеж залучалось 4 одиниці техніки та 15 рятувальників.
Також в результаті нічного обстрілу загорівся приватний житловий будинок в с. Синельникове.
Уточнюється, що постраждалих немає.
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