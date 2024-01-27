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Четыре пожара ночью вызвали вражеские обстрелы Купянска

Роман ПетренкоСуббота, 27 января 2024, 10:25
Четыре пожара ночью вызвали вражеские обстрелы Купянска
фото: гсчс

Россияне ночью атаковали Купянск на Харьковщине, спасатели тушили четыре пожара, образованных из-за обстрелов.

Источник: ГСЧС

Детали: Отмечается, что массированный обстрел Купянска произошел в ночь на 27 января.

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В результате чего возникло 4 пожара: в 2 жилых домах и 2 гаражах на общей площади около 100 кв.м. От ГСЧС к тушению пожаров привлекалось 4 единицы техники и 15 спасателей.

Также в результате ночного обстрела загорелся частный жилой дом в с. Синельниково.

Уточняется, что пострадавших нет.

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фото: ГСЧС

Темы: Харьковская областьобстрел
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