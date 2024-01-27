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У Польщі перекинувся автобус з близько 60 українцями

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 27 січня 2024, 10:50
У Польщі перекинувся автобус з близько 60 українцями
Фото: Facebook/Policja Lubelska

Біля прикордонного переходу "Угринів-Долгобичув" з боку Польщі вранці 27 січня перекинувся автобус із 59 українцями.

Джерело: RMF FM, "Європейська правда"

Деталі: Автобус перекинувся близько 4:00 ранку в районі села Голуб’є Люблінського воєводства під час повороту. У ньому на момент аварії перебували 59 громадян України та двоє водіїв (національність невідома - ред.).

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У результаті аварії 18 людей були доправлені до лікарень у найближчих містах. "Попередня інформація показує, що їхньому життю нічого не загрожує", – сказав Кшиштоф Томасяк, черговий воєводського штабу державної пожежної служби в Любліні.

Решті пасажирів надали притулок у школі в Долгобичуві, поки для них не організують заміну автобуса.

На місці ДТП досі працюють екстрені служби, які з'ясовують подробиці аварії, пише RMF FM.

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Оновлено: Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що аварія за участі автобуса української компанії сталась поблизу міста Грубешів, що в Люблінському воєводстві Польщі.

"За попередньою інформацією, двадцять українців отримали травми різного ступеня тяжкості. Нині їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога. Решту пасажирів направлено до тимчасового місця перебування", – додав він.

Нагадаємо: 31 грудня в Польщі троє українців загинули в дорожньо-транспортній пригоді, що сталася на межі Глівіце і Жерниці (Сілезьке воєводство).

Теми: ПольщаДТПукраїнці
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