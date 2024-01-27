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В Польше перевернулся автобус с около 60 украинцами

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 27 января 2024, 10:50
В Польше перевернулся автобус с около 60 украинцами
Фото: Facebook/Policja Lubelska

У пограничного перехода "Угринов-Долгобычев" со стороны Польши утром 27 января перевернулся автобус с 59 украинцами.

Источник: RMF FM, "Европейская правда"

Детали: Автобус перевернулся около 4:00 утра в районе села Голубье Люблинского воеводства во время поворота. В нем на момент аварии находились 59 граждан Украины и два водителя.

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В результате аварии 18 человек были доставлены в больницы в ближайших городах. "Предварительная информация показывает, что их жизни ничего не угрожает", – сказал Кшиштоф Томасяк, дежурный воеводского штаба государственной пожарной службы в Люблине.

Остальным пассажирам предоставили убежище в школе в Долгобычеве, пока для них не организуют замену автобуса.

На месте ДТП по-прежнему работают экстренные службы, которые выясняют подробности аварии, пишет RMF FM.

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Обновлено: Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что авария с участием автобуса украинской компании произошла вблизи города Грубешов, что в Люблинском воеводстве Польши.

"По предварительной информации, двадцать украинцев получили травмы различной степени тяжести. Сейчас они госпитализированы, оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры направлены к временному месту пребывания", - добавил он.

Напомним: 31 декабря в Польше трое украинцев погибли в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на границе Гливице и Жерницы (Силезское воеводство).

Темы: ПольшаДТПукраинцы
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