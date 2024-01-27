Лукашенко знову прилетів до Путіна
Субота, 27 січня 2024, 13:17
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив із робочим візитом до Російської Федерації, де зустрінеться з диктатором Володимиром Путіним.
Джерело: пресслужба Лукашенка
Деталі: Зазначається, що у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту 27 січня Путін з Лукашенком святкуватимуть "80-річчю визволення Ленінграда".
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Також диктатори проведуть засідання ради Союзної держави, на яких обговорюватимуть свої плани на 2024-2026 роки, підіб'ють підсумки 2021-2023 років, а також "обговорять міжнародну тематику".