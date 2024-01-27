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Лукашенко снова прилетел к Путину

Роман ПетренкоСуббота, 27 января 2024, 13:17
Лукашенко снова прилетел к Путину
лукашенко в питере, фото: пул первого

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, где встретится с диктатором Владимиром Путиным.

Источник: пресс-служба Лукашенко

Детали: Отмечается, что в Международный день памяти жертв Холокоста 27 января Путин с Лукашенко будут праздновать "80-летие освобождения Ленинграда".

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Также диктаторы проведут заседание совета Союзного государства, на которых будут обсуждать свои планы на 2024-2026 годы, подведут итоги 2021-2023 годов, а также "обсудят международную тематику".

Темы: ЛукашенкоПутинРосcияБеларусь
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