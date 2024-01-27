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Україна та Литва обговорили спільне виробництво дронів

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 27 січня 2024, 15:02
Україна та Литва обговорили спільне виробництво дронів
фото: УП

Міністри закордонних справ України та Литви Дмитро Кулеба та Габріелюс Ландсбергіс під час візиту останнього до Києва 27 січня обговорили насамперед спільне оборонне виробництво.

Джерело: Кулеба оголосив на спільній пресконференції з Ландсбергісом, "Європейська правда"

Деталі: За словами голови українського МЗС, "велику частину нашої розмови ми присвятили визначенню спільних кроків для нарощування виробництва дронів для потреб Збройних Сил України".

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"У Литви є технології, в нас є можливості масштабувати виробництво, і це була ключова тема. Є чітке розуміння, що, як і коли робити, щоб українсько-литовське співробітництво у виробництві дронів у найкоротші терміни дало максимальний результат", – додав він.

Серед інших тем переговорів очільників зовнішньополітичних відомств двох держав були рух України в ЄС і НАТО, схвалення додаткової допомоги у США, а також санкції проти Росії й питання заморожених російських активів. 

Кулеба зазначив, що "змістовні домовленості" з литовським колегою відбулись у розвиток нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до Литви.

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Тоді, як повідомлялось, акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" (УОП), раніше відоме як "Укроборонпром" домовилось про партнерство з чотирма литовськими компаніями, які займаються військовими інноваціями та виробництвом.

Напередодні Кулеба обговорив перспективи спільного виробництва дронів із міністром закордонних справ Данії Ларсом Люкке Расмуссеном.

Теми: УкраїнаЛитвабезпілотникизброя
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