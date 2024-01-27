Украина и Литва обсудили совместное производство дронов

Министры иностранных дел Украины и Литвы Дмитрий Кулеба и Габриелюс Ландсбергис во время визита последнего в Киев 27 января обсудили, прежде всего, совместное оборонное производство.

Источник: Кулеба объявил на совместной пресс-конференции с Ландсбергисом, "Европейская правда"

Детали: По словам главы украинского МИД, "большую часть нашего разговора мы посвятили определению общих шагов по наращиванию производства дронов для нужд Вооруженных Сил Украины".

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"У Литвы есть технологии, у нас есть возможности масштабировать производство, и это была ключевая тема. Есть четкое понимание, что, как и когда делать, чтобы украинско-литовское сотрудничество в производстве дронов в кратчайшие сроки дало максимальный результат", – добавил он.

Среди других тем переговоров глав внешнеполитических ведомств двух государств были движение Украины в ЕС и НАТО, одобрение дополнительной помощи в США, а также санкции против России и вопросы замороженных российских активов.

Кулеба отметил, что "содержательные договоренности" с литовским коллегой состоялись для развития недавнего визита президента Владимира Зеленского в Литву.

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Тогда, как сообщалось, акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" (УОП), ранее известное как "Укроборонпром", договорилось о партнерстве с четырьмя литовскими компаниями, которые занимаются военными инновациями и производством.

Накануне Кулеба обсудил перспективы совместного производства дронов с министром иностранных дел Дании Ларсом Люкке Расмуссеном.