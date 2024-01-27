Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кулеба вважає досяжною метою повернути контроль над небом у 2024 році

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 27 січня 2024, 16:13
Кулеба вважає досяжною метою повернути контроль над небом у 2024 році
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає досяжною для України метою повернути контроль над повітряним простором цього року у разі своєчасного отримання винищувачів F-16, дронів, засобів РЕБ та ракет.

Джерело: Кулеба на спільній пресконференції з головою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом у Києві, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Якщо ми отримаємо F-16, якщо в нас будуть бойові та розвідувальні дрони – саме в цьому полягає важливість нашого співробітництва з Литвою, – якщо в нас будуть засоби РЕБ та ракети, ми будемо контролювати наше небо. Це досяжно".

Реклама:

Деталі: Він додав, що відповідні рішення вже втілюються, але "необхідно отримати всі ці елементи в достатній кількості й у належний час".

"Саме заради цього ми працюємо, і саме тому є важливим Європейський оборонний фонд, тому що він створить додаткові можливості та засоби для забезпечення цих елементів для України", – підсумував Кулеба.

Що передувало: Напередодні Кулеба також заявив, що немає загроз зриву програми щодо передачі Данією винищувачів F-16 Києву.

ВІДЕО ДНЯ

У Пентагоні розраховують, що цього року Україна отримає перші винищувачі F-16, а також відповідну інфраструктуру і запасні частини.

Теми: Кулеба ДмитроППОвинищувачі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 

Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ

Буданов: Атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости

У Лондоні затримано колишнього "губернатора" окупованого Севастополя – ЗМІ

"Майбутнє за технологіями та піхотою": Денис Прокопенко розповів про найкращу зброю

Ярослава Магучіх з новим рекордом виграла перший турнір 2024 року

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Кулеба Дмитро
Кулеба: Загроз зриву надання F-16 від Данії немає
Кулеба: Ракети Taurus потрібні Україні не для атак на Москву
Кулеба поговорив про захоплених у Сомалі українців зі своїм африканським колегою
Останні новини
09:59
У полоні досі понад 900 оборонців Маріуполя – командир "Азова"
09:37
Нафта дорожчає після зниження цін напередодні
09:22
Херсон після обстрілів частково без світла: не ходять тролейбуси
08:57
фотоМелоні і Макрон поговорили з Орбаном перед самітом ЄС, де обговорюватимуть кошти для України
08:38
США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 
08:22
фотоРосіяни вдарили по Харкову дронами, була пожежа на підприємстві
08:19
Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ
08:05
США заявили, що знищили станцію хуситів з управління дронами, 10 БПЛА та перехопили ракету
08:01
ЗСУ за добу знищили тисячу окупантів, 33 артилерійські системи і 16 ББМ
07:29
Глави Міноборони США та Британії на зустрічі обговорили подальшу підтримку України
Усі новини...
Реклама: