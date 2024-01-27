Кулеба вважає досяжною метою повернути контроль над небом у 2024 році

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає досяжною для України метою повернути контроль над повітряним простором цього року у разі своєчасного отримання винищувачів F-16, дронів, засобів РЕБ та ракет.

Джерело: Кулеба на спільній пресконференції з головою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом у Києві, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Якщо ми отримаємо F-16, якщо в нас будуть бойові та розвідувальні дрони – саме в цьому полягає важливість нашого співробітництва з Литвою, – якщо в нас будуть засоби РЕБ та ракети, ми будемо контролювати наше небо. Це досяжно".

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Деталі: Він додав, що відповідні рішення вже втілюються, але "необхідно отримати всі ці елементи в достатній кількості й у належний час".

"Саме заради цього ми працюємо, і саме тому є важливим Європейський оборонний фонд, тому що він створить додаткові можливості та засоби для забезпечення цих елементів для України", – підсумував Кулеба.

Що передувало: Напередодні Кулеба також заявив, що немає загроз зриву програми щодо передачі Данією винищувачів F-16 Києву.

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У Пентагоні розраховують, що цього року Україна отримає перші винищувачі F-16, а також відповідну інфраструктуру і запасні частини.