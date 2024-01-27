Кулеба считает достижимой целью вернуть контроль над небом в 2024 году

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает достижимой для Украины целью вернуть контроль над воздушным пространством в этом году в случае своевременного получения истребителей F-16, дронов, средств РЭБ и ракет.

Источник: Кулеба на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриелюсом Ландсбергисом в Киеве, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Если мы получим F-16, если у нас будут боевые и разведывательные дроны – именно в этом состоит важность нашего сотрудничества с Литвой, – если у нас будут средства РЭБ и ракеты, мы будем контролировать наше небо. Это достижимо".

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Детали: Он добавил, что соответствующие решения уже воплощаются в жизнь, но "необходимо получить все эти элементы в достаточном количестве и в должное время".

"Именно ради этого мы работаем, и именно поэтому важен Европейский оборонный фонд, потому что он создаст дополнительные возможности и средства для обеспечения этих элементов для Украины", – подытожил Кулеба.

Что предшествовало: Накануне Кулеба также заявил, что нет угроз срыва программы передачи Данией истребителей F-16 Киеву.

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В Пентагоне рассчитывают, что в текущем году Украина получит первые истребители F-16, а также соответствующую инфраструктуру и запасные части.