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Померла дівчинка, яка була в комі після обстрілу Харківщини

Катерина ТищенкоСубота, 27 січня 2024, 16:41
Померла дівчинка, яка була в комі після обстрілу Харківщини
наслідки обстрілу с. Малий Бурлук 17 січня, фото з Telegram Синєгубова

У лікарні померла 13-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок російського обстрілу с. Малий Бурлук на Харківщині 17 січня.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "На жаль, сьогодні у лікарні померла 13-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок російського обстрілу с. Малий Бурлук 17 січня.

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Ворог завдав удару по населеному пункту авіабомбою".

Деталі: Дівчинка тривалий час перебувала у комі, отримала складні осколкові поранення.

Що передувало: Як повідомляв раніше Синєгубов, внаслідок ворожого обстрілу у Малому Бурлуці 17 січня загинула 61-річна жінка, 10-річному хлопчику внаслідок отриманої травми було ампутовано кінцівку. Крім того, дівчинка отримала осколкові поранення.

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Теми: Харківська областьдітивійна
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