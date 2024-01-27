Умерла девочка, которая была в коме после обстрела Харьковщины

последствия обстрела с. Малый Бурлук 17 января, фото из Telegram Синегубова

В больнице умерла 13-летняя девочка, которая получила ранения в результате российского обстрела с. Малый Бурлук на Харьковщине 17 января.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "К сожалению, сегодня в больнице умерла 13-летняя девочка, которая получила ранения в результате российского обстрела с. Малый Бурлук 17 января.

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Враг нанес удар по населенному пункту авиабомбой".

Детали: Девочка длительное время находилась в коме, получила сложные осколочные ранения.

Что предшествовало: Как сообщал ранее Синегубов, в результате вражеского обстрела в Малом Бурлуке 17 января погибла 61-летняя женщина, 10-летнему мальчику в результате полученной травмы была ампутирована конечность. Кроме того, девочка получила осколочные ранения.