Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Угорщина заявила, що "не отримала доказів" постачання Північною Кореєю зброї Росії

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 27 січня 2024, 18:17
Угорщина заявила, що не отримала доказів постачання Північною Кореєю зброї Росії
Володимир Путін і Кім Чен Ин, фото AFP via Getty Images

Держсекретар МЗС Угорщини Петер Штарай заявив, що його країна не засудила постачання Північною Кореєю зброї Росії для війни проти України, як це зробили практично всі інші члени ЄС, бо не отримала жодних доказів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на портал 444.hu

Деталі: Під час парламентських дебатів двоє депутатів від опозиційних сил Мартон Томпош і Петер Унгар спитали в представника МЗС, чому уряд не приєднався до спільної заяви із засудженням постачання північнокорейських балістичних ракет Росії.

Реклама:

При цьому Унгар підкреслив, що позиція Будапешта дивна, оскільки він офіційно "категорично проти будь-яких поставок зброї в російсько-українській війні".

Пряма мова Штарая: "Оскільки нам не було надано жодних доказів, у нас не було можливості перевірити дійсність тверджень, що містяться в заяві".

Що передувало: Раніше таку ж позицію озвучив голова МЗС Словаччини Юрай Бланар, пояснюючи відмову своєї країни підтримати заяву із засудженням дій Північної Кореї.

ВІДЕО ДНЯ

Росія посилила співпрацю з Північною Кореєю після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Відомо, що Пхеньян передав Москві артилерійські снаряди й балістичні ракети, які вже застосовувались для ударів по українських містах.

У США заявили, що характер безпекової загрози з боку Північної Кореї може "кардинально змінитися" в найближче десятиліття в результаті її співпраці з Росією.

Теми: УгорщинаРосіяКНДРзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 

Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ

Буданов: Атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости

У Лондоні затримано колишнього "губернатора" окупованого Севастополя – ЗМІ

"Майбутнє за технологіями та піхотою": Денис Прокопенко розповів про найкращу зброю

Ярослава Магучіх з новим рекордом виграла перший турнір 2024 року

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Угорщина
Переговори про €50 млрд для України ускладнюються через Угорщину - Reuters
Столтенберг: Угорщина може ратифікувати вступ Швеції до НАТО наприкінці лютого
Прем'єр Швеції заявив, що не збирається обговорювати з Орбаном вступ країни до НАТО
Останні новини
09:59
У полоні досі понад 900 оборонців Маріуполя – командир "Азова"
09:37
Нафта дорожчає після зниження цін напередодні
09:22
Херсон після обстрілів частково без світла: не ходять тролейбуси
08:57
фотоМелоні і Макрон поговорили з Орбаном перед самітом ЄС, де обговорюватимуть кошти для України
08:38
США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 
08:22
фотоРосіяни вдарили по Харкову дронами, була пожежа на підприємстві
08:19
Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ
08:05
США заявили, що знищили станцію хуситів з управління дронами, 10 БПЛА та перехопили ракету
08:01
ЗСУ за добу знищили тисячу окупантів, 33 артилерійські системи і 16 ББМ
07:29
Глави Міноборони США та Британії на зустрічі обговорили подальшу підтримку України
Усі новини...
Реклама: