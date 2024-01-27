Угорщина заявила, що "не отримала доказів" постачання Північною Кореєю зброї Росії

Держсекретар МЗС Угорщини Петер Штарай заявив, що його країна не засудила постачання Північною Кореєю зброї Росії для війни проти України, як це зробили практично всі інші члени ЄС, бо не отримала жодних доказів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на портал 444.hu

Деталі: Під час парламентських дебатів двоє депутатів від опозиційних сил Мартон Томпош і Петер Унгар спитали в представника МЗС, чому уряд не приєднався до спільної заяви із засудженням постачання північнокорейських балістичних ракет Росії.

Реклама:

При цьому Унгар підкреслив, що позиція Будапешта дивна, оскільки він офіційно "категорично проти будь-яких поставок зброї в російсько-українській війні".

Пряма мова Штарая: "Оскільки нам не було надано жодних доказів, у нас не було можливості перевірити дійсність тверджень, що містяться в заяві".

Що передувало: Раніше таку ж позицію озвучив голова МЗС Словаччини Юрай Бланар, пояснюючи відмову своєї країни підтримати заяву із засудженням дій Північної Кореї.

ВІДЕО ДНЯ

Росія посилила співпрацю з Північною Кореєю після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Відомо, що Пхеньян передав Москві артилерійські снаряди й балістичні ракети, які вже застосовувались для ударів по українських містах.

У США заявили, що характер безпекової загрози з боку Північної Кореї може "кардинально змінитися" в найближче десятиліття в результаті її співпраці з Росією.