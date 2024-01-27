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Венгрия заявила, что "не получила доказательств" поставок Северной Кореей оружия России

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 27 января 2024, 18:17
Венгрия заявила, что не получила доказательств поставок Северной Кореей оружия России
Владимир Путин и Ким Чен Ын, фото AFP via Getty Images

Госсекретарь МИД Венгрии Петер Штарай заявил, что его страна не осудила поставки Северной Кореей оружия России для войны против Украины, как это сделали практически все другие члены ЕС, потому что не получила никаких доказательств.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на портал 444.hu

Детали: Во время парламентских дебатов два депутата от оппозиционных сил Мартон Томпош и Петер Унгар спросили у представителя МИД, почему правительство не присоединилось к совместному заявлению с осуждением поставок северокорейских баллистических ракет России.

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При этом Унгар подчеркнул, что позиция Будапешта удивительна, поскольку он официально "категорически против каких-либо поставок оружия в российско-украинской войне".

Прямая речь Штарая: "Поскольку нам не было предоставлено никаких доказательств, у нас не было возможности проверить действительность содержащихся в заявлении утверждений".

Что предшествовало: Ранее такую же позицию озвучил глава МИД Словакии Юрай Бланар, объясняя отказ своей страны поддержать заявление осуждением действий Северной Кореи.

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Россия усилила сотрудничество с Северной Кореей после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Известно, что Пхеньян передал Москве артиллерийские снаряды и баллистические ракеты, которые уже применялись для ударов по украинским городам.

В США заявили, что характер угрозы безопасности со стороны Северной Кореи может "кардинально измениться" в ближайшее десятилетие в результате ее сотрудничества с Россией.

Темы: ВенгрияРосcияКНДРоружие
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