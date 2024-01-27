На Авдіївському напрямку захисники відбили 20 атак – зведення Генштабу

У суботу на Авдіївському напрямку захисники відбили 20 ворожих атак, загалом на фронті відбулося 64 боєзіткнення.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення.

Реклама:

Також протягом доби ворог завдав 1 ракетний удар, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них: Єліне, Блешня, Карповичі, Леонівка Чернігівської області; Чуйківка, Іскрисківщина, Андріївка, Володимирівка, Басівка, Попівка Сумської області; Уди, Козача Лопань, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Колодязне Харківської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку захисниками відбито 5 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них: Кармазинівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема: Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисниками відбито 8 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Авдіївка та ще 12 атак в районах Тоненького, Первомайського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону українських військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них: Новобахмутівка, Бердичі, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 10 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Максимільянівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку захисниками відбито 3 атаки ворога в районах південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема: Водяне, Вугледар, Богоявленка, Старомайорське, Зелене Поле.

На Запорізькому напрямку захисниками відбито атаку ворога в районі західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них: Левадне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Лобкове Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області та райони населених пунктів Берислав, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Іванівка, Антонівка Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 1 безуспішну спробу штурму позицій українських військ.

Впродовж доби авіація Сил оборони завдала удару по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 артилерійському засобу та 2 складах боєприпасів противника.