На Авдеевском направлении защитники отразили 20 атак – сводка Генштаба

В субботу на Авдеевском направлении защитники отразили 20 вражеских атак, всего на фронте произошло 64 боестолкновения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток состоялось 64 боевых столкновения.

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Также в течение суток враг нанес 1 ракетный удар, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них: Елино, Блешня, Карповичи, Леонивка Черниговской области; Чуйковка, Искрисковщина, Андреевка, Владимировка, Басовка, Поповка Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Огирцево, Волчанск, Бударки, Колодязное Харьковской области.

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На Купянском направлении защитниками отражено 5 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности: Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении защитниками отражено 11 атак врага в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них: Кармазиновка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 6 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности: Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 8 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка и еще 12 атак в районах Тоненького, Первомайского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них: Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг 10 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Максимильяновка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении защитниками отражено 3 атаки врага в районах южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности: Водяное, Угледар, Богоявленка, Старомайорское, Зеленое Поле.

На Запорожском направлении защитниками отражена атака врага в районе западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них: Левадное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Лобково Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области и районы населенных пунктов Берислав, Антоновка, Днепровское Херсонской области и Очаков Николаевской области. Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Ивановка, Антоновка Херсонской области.

Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 1 безуспешную попытку штурма позиций украинских войск.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 артиллерийскому средству и 2 складам боеприпасов противника.