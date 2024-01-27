У Києві й більшості областей оголошували тривогу: лунали вибухи

На більшій частині території України, в тому числі у Києві, у суботу ввечері було оголошено повітряну тривогу через пуски балістичних ракет.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, alerts.in.ua, мер Харкова Ігор Терехов, Суспільне

Деталі: О 19:59 Повітряні сили повідомили про ракету на Кременчук.

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О 20:01 стало відомо про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

О 20:03 Повітряні сили повідомили про ракети зі сходу на Полтаву і Кременчук.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи в місті.

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Як повідомляє Суспільне, вибухи пролунали також у Кременчуцькому та Полтавському районах, а також у Полтаві.

О 20:33 було оголошено відбій загрози.