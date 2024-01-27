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В Киеве и большинстве областей объявляли тревогу: звучали взрывы

Катерина ТищенкоСуббота, 27 января 2024, 20:35
В Киеве и большинстве областей объявляли тревогу: звучали взрывы
карта воздушных тревог по состоянию на 20:06

На большей части территории Украины, в том числе в Киеве, в субботу вечером была объявлена воздушная тревога из-за пусков баллистических ракет.

Источник: Воздушные силы ВСУ, alerts.in.ua, мэр Харькова Игорь Терехов, Суспільне

Детали: В 19:59 Воздушные силы сообщили о ракете на Кременчуг.

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В 20:01 стало известно об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

В 20:03 Воздушные силы сообщили о ракетах с востока на Полтаву и Кременчуг.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе.

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Как сообщает Суспільне, взрывы прогремели также в Кременчугском и Полтавском районах, а также в Полтаве.

В 20:33 был объявлен отбой угрозы.

Темы: воздушная тревога
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