Хищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"

Бывшему и действующему руководителям департамента Минобороны, менеджерам компании "Львовский арсенал" и представителю иностранной фирмы сообщено о подозрении в деле хищения почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов.

Источник: Офис генерального прокурора, СБУ, Минобороны, источники УП

Детали: Как сообщает СБУ, 5 фигурантам производства сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой).

Реклама:

В частности, подозрение получили: бывший и нынешний руководители Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, глава и коммерческий директор компании "Львовский арсенал", а также их сообщник – представитель иностранной коммерческой структуры.

СБУ задержала одного из фигурантов при попытке выехать за пределы Украины, поэтому сейчас он находится под стражей. Вопрос о мерах пресечения для других фигурантов пока решается.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

ВИДЕО ДНЯ

По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет об Александре Лиеве, который был руководителем Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, нынешнем руководителе этого департамента Тоомасе Нахкуре и руководителе "Львовского арсенала" Юрии Збитневе.

Как сообщает Минобороны, разоблачение осуществили Национальная полиция и СБУ при содействии Министерства обороны, процессуальное руководство осуществляется Офисом генерального прокурора.

По данным следствия, в августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии артснарядов с поставщиком вооружений "Львовский арсенал". Затем Минобороны перевело на счета предприятия всю сумму, предусмотренную подписанным документом.

После получения средств менеджмент компании перечислил часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину. Однако та не отправила ни одного артснаряда в наше государство, а полученные средства вывела в тень, переведя их на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах. Остальная сумма от Минобороны осталась на счетах украинской компании в одном из столичных банков.

В результате комплексных мероприятий сотрудники СБУ задокументировали схему хищения государственных средств и установили всех лиц, причастных к сделке. Похищенные средства арестованы, решается вопрос об их возвращении в бюджет Украины.

Что предшествовало: 26 января Северный апелляционный хозсуд подтвердил решение суда первой инстанции о взыскании в пользу Минобороны 1,5 млрд грн с компании "Львовский арсенал" Юрия Збитнева, которая провалила контракт на поставку мин для ВСУ.

Читайте также: Пустой "Львовский арсенал". Как ВСУ за 1,5 миллиарда не получили ни одной мины

Предыстория: