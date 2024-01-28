Ворог атакував Сумщину: в одній із громад – 40 вибухів за добу

Протягом минулого дня росіяни здійснили обстріли 15 громад Сумської області, в Хотінській громаді розстріляли брата і сестру.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Загалом зафіксовано 91 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Дружбівська, Зноб-Ногородська, Свеська громади.

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У Свеській громаді ворог бив з мінометів, 1 вибух.

Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли, 40 вибухів. Крім того, ворожа розвідувально-диверсійна група розстріляла двох жителів громади (брата та сестру). Їхній будинок знаходиться у селі Андріївка, що розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні.

У Середино-Будській громаді зафіксовано мінометний обстріл, 6 вибухів та обстріл з артилерії, 3 вибухи.

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На Великописарівську громаду росіяни скинули 5 мін. Також відбулося скидання ВОГ з БпЛА, 1 вибух.

По Юнаківській громаді здійснено артилерійські обстріли, 8 вибухів та обстріл за допомогою дрону типу FPV, 1 вибух.

По Зноб-НовгородськІЙ громаді був мінометний обстріл, 3 вибухи.

На Есманьську громаду ворог скинув 1 міну.

У Білопільській громаді зафіксовано артилерійський обстріл, 4 вибухи та мінометний обстріл, 12 вибухів.

По Дружбівській громаді росіяни били з мінометів, 4 вибухи.

У Краснопільській громаді був мінометний обстріл, 2 вибухи.