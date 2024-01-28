Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог атакував Сумщину: в одній із громад – 40 вибухів за добу

Ольга Глущенко Неділя, 28 січня 2024, 02:58
Ворог атакував Сумщину: в одній із громад – 40 вибухів за добу
Обстріли, ілюстративне фото Getty Images

Протягом минулого дня росіяни здійснили обстріли 15 громад Сумської області, в Хотінській громаді розстріляли брата і сестру.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Загалом зафіксовано 91 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Дружбівська, Зноб-Ногородська, Свеська громади.

Реклама:

У Свеській громаді ворог бив з мінометів, 1 вибух.

Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли, 40 вибухів. Крім того, ворожа розвідувально-диверсійна група розстріляла двох жителів громади (брата та сестру). Їхній будинок знаходиться у селі Андріївка, що розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні.

У Середино-Будській громаді зафіксовано мінометний обстріл, 6 вибухів та обстріл з артилерії, 3 вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

На Великописарівську громаду росіяни скинули 5 мін. Також відбулося скидання ВОГ з БпЛА, 1 вибух.

По Юнаківській громаді здійснено артилерійські обстріли, 8 вибухів та обстріл за допомогою  дрону типу FPV, 1 вибух.

По Зноб-НовгородськІЙ громаді був мінометний обстріл, 3 вибухи.

На Есманьську громаду ворог скинув 1 міну.

У Білопільській громаді зафіксовано артилерійський обстріл, 4 вибухи та мінометний обстріл, 12 вибухів.

По Дружбівській громаді росіяни били з мінометів, 4 вибухи.

У Краснопільській громаді був мінометний обстріл, 2 вибухи.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

KyivPost опублікувало відео, де бійці ГУР затримують вагнерівців у Судані

Лієв пройшов поліграф, не відповів на питання про вказівки від керівництва

відеоУ Нацполіції відреагували на відео "бунту" поліцейських, які не хочуть у штурмову бригаду

В СБУ прийняли "кадрові рішення" після розслідування Bihus.Info про стеження

Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів

фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Сумська область
Російська ДРГ розстріляла брата та сестру на Сумщині
На громаду Сумщини росіяни за день скинули 37 мін – ОВА
Росіяни били по Сумщині: майже 160 вибухів за день
Останні новини
23:33
Буданов закликав Канаду передати Україні списані ракети CRV7
23:00
Економічні новини 5 лютого: арешт 700 млн "Космолоту", рекорд України по експорту
22:37
KyivPost опублікувало відео, де бійці ГУР затримують вагнерівців у Судані
22:17
Україна й Нідерланди провели черговий раунд переговорів про "гарантії безпеки"
22:02
Лієв пройшов поліграф, не відповів на питання про вказівки від керівництва
21:56
відеоУ Нацполіції відреагували на відео "бунту" поліцейських, які не хочуть у штурмову бригаду
21:39
В СБУ прийняли "кадрові рішення" після розслідування Bihus.Info про стеження
21:30
Пінчук вийшов з власників радіогрупи Tavr Media
21:25
Директора "Львівського арсеналу" посадили під неповний домашній арешт
21:18
ФСБ знову заявила про запобігання замаху на "керівника" окупованого Криму
Усі новини...
Реклама: