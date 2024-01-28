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Враг атаковал Сумскую область: в одной из громад – 40 взрывов за сутки

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 28 января 2024, 02:58
Враг атаковал Сумскую область: в одной из громад – 40 взрывов за сутки
Обстрелы, иллюстративное фото Getty Images

В течение прошлого дня россияне совершили обстрелы 15 громад Сумской области, в Хотинской громаде расстреляли брата и сестру.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Всего зафиксировано 91 взрыв. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Есманьская, Середино-Будская, Дружбовская, Зноб-Ногородская, Свесская громады.

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В Свесской громаде враг бил из минометов, 1 взрыв.

Хотинская громада: осуществлены минометные обстрелы, 40 взрывов. Кроме того, вражеская разведывательно-диверсионная группа расстреляла двух жителей общины (брата и сестру). Их дом находится в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой пограничной зоне.

В Середино-Будской громаде зафиксирован минометный обстрел, 6 взрывов и обстрел из артиллерии, 3 взрыва.

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На Великописаревскую громаду россияне сбросили 5 мин. Также состоялся сброс ВОГ с БпЛА, 1 взрыв.

По Юнаковской общине осуществлены артиллерийские обстрелы, 8 взрывов и обстрел с помощью дрона типа FPV, 1 взрыв.

По Зноб-Новгородской общине был минометный обстрел, 3 взрыва.

На Есманьскую общину враг сбросил 1 мину.

В Белопольской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел, 4 взрыва и минометный обстрел, 12 взрывов.

По Дружбовской громаде россияне били из минометов, 4 взрыва.

В Краснопольской громаде был минометный обстрел, 2 взрыва.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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