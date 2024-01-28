Північна Корея запустила кілька крилатих ракет зі східного узбережжя

Північна Корея запустила в неділю кілька крилатих ракет зі свого східного узбережжя.

Джерело: Yonhap із посиланням на заяви південнокорейських військових

Деталі: Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) повідомив, що запуск відбувся близько 8 ранку за місцевим часом в акваторії порту Шинпо, але не уточнив подробиць.

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"Посилюючи моніторинг і пильність, наші військові тісно координують свої дії зі Сполученими Штатами для відстеження додаткових ознак провокацій Північної Кореї", – йдеться в текстовому повідомленні JCS.

Це вже другий запуск крилатої ракети в цьому році після того, як у середу Північна Корея провела випробування стратегічних крилатих ракет під назвою "Pulhwasal-3-31" в напрямку Жовтого моря.

Експерти вважають, що "Pulhwasal-3-31" є крилатою ракетою, здатною нести ядерну зброю, враховуючи, що цифра в її назві збігається з цифрою в назві "Hwasan-31", тактичної ядерної боєголовки, яку Північна Корея вперше представила в березні 2023 року.