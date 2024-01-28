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Северная Корея запустила несколько крылатых ракет с восточного побережья

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 28 января 2024, 05:48
Северная Корея запустила несколько крылатых ракет с восточного побережья
запуск ракеты КНДР, иллюстративное фото Yonhap/KCNA

Северная Корея запустила в воскресенье несколько крылатых ракет со своего восточного побережья.

Источник: Yonhap со ссылкой на заявления южнокорейских военных

Детали: Объединенный комитет начальников штабов (JCS) сообщил, что запуск состоялся около 8 утра по местному времени в акватории порта Шинпо, но не уточнил подробностей.

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"Усиливая мониторинг и бдительность, наши военные тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами для отслеживания дополнительных признаков провокаций Северной Кореи", – говорится в текстовом сообщении JCS.

Это уже второй запуск крылатой ракеты в этом году после того, как в среду Северная Корея провела испытания стратегических крылатых ракет под названием "Pulhwasal-3-31" в направлении Желтого моря.

Эксперты считают, что "Pulhwasal-3-31" является крылатой ракетой, способной нести ядерное оружие, учитывая, что цифра в ее названии совпадает с цифрой в названии "Hwasan-31", тактической ядерной боеголовки, которую Северная Корея впервые представила в марте 2023 года.

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Темы: КНДР
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