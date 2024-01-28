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Розпочалися переговори про вихід військ США з Іраку – ЗМІ

Ольга Глущенко Неділя, 28 січня 2024, 06:46
Розпочалися переговори про вихід військ США з Іраку – ЗМІ
ілюстративне фото Getty Images

США та Ірак провели в Багдаді перший раунд офіційних переговорів про вихід американських військ з країни.

Джерело: Голос Америки

Деталі: Прем'єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа аль-Судані повідомив, що він ініціював "початок першого раунду двостороннього діалогу між Іраком і Сполученими Штатами Америки про завершення місії коаліції в Іраку".

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Початок переговорів, про які обидві країни оголосили в четвер, стався на тлі регулярних атак по американських військах в Іраку і Сирії безпілотниками з боку підтримуваних Іраном ополченців.

Вашингтон зберігає постійну присутність в Іраку з моменту вторгнення 2003 року. Американські військові залишили країну 2011 року, проте повернулися 2014-го, щоб допомогти уряду Іраку перемогти "Ісламську державу".

Відтоді як екстремістське угруповання втратило контроль над захопленою ним територією, іракські офіційні особи періодично закликають до виведення коаліційних сил, особливо після авіаудару США в січні 2020 року, унаслідок якого біля багдадського аеропорту було вбито іранського генерала Касема Сулеймані та лідера іракського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.

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Це питання знову спливло після початку ізраїльського наступу в секторі Газа. Із середини жовтня група підтримуваних Іраном бойовиків, які називають себе Ісламським опором Іраку, почала регулярні напади на американські війська в Іраку та Сирії, вчинені, за словами цієї групи, в помсту за підтримку Вашингтоном Ізраїлю.

Військові бази, на яких служать близько 2500 американських військовослужбовців, зазнали більш ніж 150 атак ракетами і безпілотниками з боку бойовиків. Унаслідок цих атак десятки американських військовослужбовців дістали поранення, зокрема черепно-мозкові травми.

У відповідь США завдали ударів по цілях бойовиків, зокрема пов'язаних із Силами народної мобілізації - коаліцією переважно шиїтських, підтримуваних Іраном воєнізованих угруповань. Ці угруповання формально перебувають під контролем іракських військових, однак на практиці в основному діють самостійно. Іракські офіційні особи скаржилися, що американські удари є порушенням суверенітету Іраку.

Американські офіційні особи заявили, що переговори про створення комітету, який має визначити рамки припинення місії коаліції, тривали ще до 7 жовтня і що це рішення не пов'язане із ситуацією в секторі Газа.

Ісламський опір Іраку, проте, поставив рішення США згорнути роботу місії собі в заслугу. Угруповання заявило, що "американці розуміють тільки мову сили" і пообіцяло продовжувати напади.

Теми: СШАІрак
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