Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Начались переговоры о выходе войск США из Ирака – СМИ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 28 января 2024, 06:46
Начались переговоры о выходе войск США из Ирака – СМИ
иллюстративное фото Getty Images

США и Ирак провели в Багдаде первый раунд официальных переговоров о выходе американских войск из страны.

Источник: Голос Америки

Детали: Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани сообщил, что он инициировал "начало первого раунда двустороннего диалога между Ираком и Соединенными Штатами Америки о завершении миссии коалиции в Ираке".

Реклама:

Начало переговоров, о которых обе страны объявили в четверг, произошло на фоне регулярных атак по американским войскам в Ираке и Сирии беспилотниками со стороны поддерживаемых Ираном ополченцев.

Вашингтон сохраняет постоянное присутствие в Ираке с момента вторжения 2003 года. Американские военные покинули страну в 2011 году, однако вернулись в 2014-м, чтобы помочь правительству Ирака победить "Исламское государство".

С тех пор как экстремистская группировка потеряла контроль над захваченной ею территорией, иракские официальные лица периодически призывают к выводу коалиционных сил, особенно после авиаудара США в январе 2020 года, в результате которого возле багдадского аэропорта были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и лидер иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

ВИДЕО ДНЯ

Этот вопрос вновь всплыл после начала израильского наступления в секторе Газа. С середины октября группа поддерживаемых Ираном боевиков, называющих себя Исламским сопротивлением Ирака, начала регулярные нападения на американские войска в Ираке и Сирии, совершенные, по словам этой группы, в отместку за поддержку Вашингтоном Израиля.

Военные базы, на которых служат около 2500 американских военнослужащих, подверглись более чем 150 атакам ракетами и беспилотниками со стороны боевиков. В результате этих атак десятки американских военнослужащих получили ранения, в том числе черепно-мозговые травмы.

В ответ США нанесли удары по целям боевиков, в том числе связанных с Силами народной мобилизации - коалицией преимущественно шиитских, поддерживаемых Ираном военизированных группировок. Эти группировки формально находятся под контролем иракских военных, однако на практике в основном действуют самостоятельно. Иракские официальные лица жаловались, что американские удары являются нарушением суверенитета Ирака.

Американские официальные лица заявили, что переговоры о создании комитета, который должен определить рамки прекращения миссии коалиции, продолжались еще до 7 октября и что это решение не связано с ситуацией в секторе Газа.

Исламское сопротивление Ирака, однако, поставило решение США свернуть работу миссии себе в заслугу. Группировка заявила, что "американцы понимают только язык силы" и пообещала продолжать нападения.

Темы: СШАИрак
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лиев прошел полиграф, не ответил на вопрос об указаниях от руководства

видеоВ Нацполиции отреагировали на видео "бунта" полицейских, которые не хотят в штурмовую бригаду

В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке

Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов

фотоBihus.Info заявляет, что за ними следила СБУ

У короля Британии обнаружили рак

Все новости...

Читайте УП В Google News

США
СМИ: Штаты через Грецию могут предоставить Украине военную помощь
США ночью ударили по военной инфраструктуре хуситов
США одобрили продажу F-16 Турции
Последние новости
23:33
Буданов призвал Канаду передать Украине списанные ракеты CRV7
23:00
Экономические новости 5 февраля: арест 700 млн "Космолота", рекорд Украины по экспорту
22:37
KyivPost опубликовало видео, где бойцы ГУР задерживают вагнеровцев в Судане
22:17
Украина и Нидерланды провели очередной раунд переговоров о "гарантиях безопасности"
22:02
Лиев прошел полиграф, не ответил на вопрос об указаниях от руководства
21:56
видеоВ Нацполиции отреагировали на видео "бунта" полицейских, которые не хотят в штурмовую бригаду
21:39
В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке
21:30
Пинчук вышел из владельцев радиогруппы Tavr Media
21:25
Директора "Львовского арсенала" посадили под неполный домашний арест
21:18
ФСБ снова заявила о предотвращении покушения на "руководителя" оккупированного Крыма
Все новости...
Реклама: