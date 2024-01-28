Начались переговоры о выходе войск США из Ирака – СМИ

США и Ирак провели в Багдаде первый раунд официальных переговоров о выходе американских войск из страны.

Источник: Голос Америки

Детали: Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани сообщил, что он инициировал "начало первого раунда двустороннего диалога между Ираком и Соединенными Штатами Америки о завершении миссии коалиции в Ираке".

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Начало переговоров, о которых обе страны объявили в четверг, произошло на фоне регулярных атак по американским войскам в Ираке и Сирии беспилотниками со стороны поддерживаемых Ираном ополченцев.

Вашингтон сохраняет постоянное присутствие в Ираке с момента вторжения 2003 года. Американские военные покинули страну в 2011 году, однако вернулись в 2014-м, чтобы помочь правительству Ирака победить "Исламское государство".

С тех пор как экстремистская группировка потеряла контроль над захваченной ею территорией, иракские официальные лица периодически призывают к выводу коалиционных сил, особенно после авиаудара США в январе 2020 года, в результате которого возле багдадского аэропорта были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и лидер иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

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Этот вопрос вновь всплыл после начала израильского наступления в секторе Газа. С середины октября группа поддерживаемых Ираном боевиков, называющих себя Исламским сопротивлением Ирака, начала регулярные нападения на американские войска в Ираке и Сирии, совершенные, по словам этой группы, в отместку за поддержку Вашингтоном Израиля.

Военные базы, на которых служат около 2500 американских военнослужащих, подверглись более чем 150 атакам ракетами и беспилотниками со стороны боевиков. В результате этих атак десятки американских военнослужащих получили ранения, в том числе черепно-мозговые травмы.

В ответ США нанесли удары по целям боевиков, в том числе связанных с Силами народной мобилизации - коалицией преимущественно шиитских, поддерживаемых Ираном военизированных группировок. Эти группировки формально находятся под контролем иракских военных, однако на практике в основном действуют самостоятельно. Иракские официальные лица жаловались, что американские удары являются нарушением суверенитета Ирака.

Американские официальные лица заявили, что переговоры о создании комитета, который должен определить рамки прекращения миссии коалиции, продолжались еще до 7 октября и что это решение не связано с ситуацией в секторе Газа.

Исламское сопротивление Ирака, однако, поставило решение США свернуть работу миссии себе в заслугу. Группировка заявила, что "американцы понимают только язык силы" и пообещала продолжать нападения.