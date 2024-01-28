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Росіяни обстріляли Вовчанськ та цвинтар у Куп'янську

Роман ПетренкоНеділя, 28 січня 2024, 09:19
Росіяни обстріляли Вовчанськ та цвинтар у Куп'янську
фото: харківська ова

Російські окупанти пізно увечері та вночі обстріляли Харківщину, постраждалих серед цивільних немає.

Джерело: Харківська ОВА, Дніпропетровська ОВА

Деталі: Близько 21:00 окупанти обстріляли Вовчанськ Чугуївського району, а потім після опівночі – ще раз.

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О 22:40 ворог завдав удару по Куп'янську. Внаслідок обстрілу пошкоджено цвинтар.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали загалом за добу близько 20 населених пунктів.

ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Куп'янського району.

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Також увечері загарбники тричі обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, випустили понад десяток снарядів.

Теми: Харківська областьДонецька областьДніпропетровська областьобстріл
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