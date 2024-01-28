Росіяни обстріляли Вовчанськ та цвинтар у Куп'янську
Неділя, 28 січня 2024, 09:19
Російські окупанти пізно увечері та вночі обстріляли Харківщину, постраждалих серед цивільних немає.
Джерело: Харківська ОВА, Дніпропетровська ОВА
Деталі: Близько 21:00 окупанти обстріляли Вовчанськ Чугуївського району, а потім після опівночі – ще раз.
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О 22:40 ворог завдав удару по Куп'янську. Внаслідок обстрілу пошкоджено цвинтар.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали загалом за добу близько 20 населених пунктів.
ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Куп'янського району.
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Також увечері загарбники тричі обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, випустили понад десяток снарядів.