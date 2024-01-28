Россияне обстреляли Волчанск и кладбище в Купянске
Воскресенье, 28 января 2024, 09:19
Российские оккупанты поздно вечером и ночью обстреляли Харьковскую область, пострадавших среди гражданских нет.
Источник: Харьковская ОВА, Днепропетровская ОВА
Детали: Около 21:00 оккупанты обстреляли Волчанск Чугуевского района, а затем после полуночи - еще раз.
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В 22:40 враг нанес удар по Купянску. В результате обстрела повреждено кладбище.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись всего за сутки около 20 населенных пунктов.
ВСУ отбили 7 атак врага возле Синьковки, Табаевки Купянского района.
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Также вечером захватчики трижды обстреляли Никополь и Марганецкую громаду на Днепропетровщине, выпустили более десятка снарядов.