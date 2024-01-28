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ДПСУ: Російські ДРГ найактивніші на Сумщині

Роман ПетренкоНеділя, 28 січня 2024, 10:22
ДПСУ: Російські ДРГ найактивніші на Сумщині
фото: риа новости

Прикордонники фіксують найбільше російських ДРГ у Сумській області, а найменше - у Чернігівській.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону

Пряма мова Демченка: "На додачу до обстрілів, спроби ворога використовувати ДРГ.

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Ситуація практично незмінна.

Найбільше спроб фіксується по Сумському напрямку, але також є активність й у Харківщині.

Менш активні ворожі ДРГ останнім часом у Чернігівській області.

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"Ну й ворожі ДРГ це загроза не лише для Сил оборони, але й мирним жителям.

Вчора (27 січня - ред.) ворожа ДРГ біля кордону розстріляла автомобіль, в якому їхали цивільні люди, чоловік та жінка".

Нагадаємо: Вранці 27 січня ворожа розвідувально-диверсійна група розстріляла брата та сестру на Сумщині.

Теми: Прикордонна службаСумська областьвійна
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