ДПСУ: Російські ДРГ найактивніші на Сумщині
Неділя, 28 січня 2024, 10:22
Прикордонники фіксують найбільше російських ДРГ у Сумській області, а найменше - у Чернігівській.
Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону
Пряма мова Демченка: "На додачу до обстрілів, спроби ворога використовувати ДРГ.
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Ситуація практично незмінна.
Найбільше спроб фіксується по Сумському напрямку, але також є активність й у Харківщині.
Менш активні ворожі ДРГ останнім часом у Чернігівській області.
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"Ну й ворожі ДРГ це загроза не лише для Сил оборони, але й мирним жителям.
Вчора (27 січня - ред.) ворожа ДРГ біля кордону розстріляла автомобіль, в якому їхали цивільні люди, чоловік та жінка".
Нагадаємо: Вранці 27 січня ворожа розвідувально-диверсійна група розстріляла брата та сестру на Сумщині.