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ГПСУ: Российские ДРГ наиболее активные на Сумщине

Роман ПетренкоВоскресенье, 28 января 2024, 10:22
ГПСУ: Российские ДРГ наиболее активные на Сумщине
фото: риа новости

Пограничники фиксируют больше всего российских ДРГ в Сумской области, а меньше всего - в Черниговской.

Источник: представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона

Прямая речь Демченко: "В дополнение к обстрелам, попытки врага использовать ДРГ.

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Ситуация практически неизменна.

Больше всего попыток фиксируется по Сумскому направлению, но также есть активность и в Харьковской области.

Менее активны вражеские ДРГ в последнее время в Черниговской области.

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"Ну и вражеские ДРГ это угроза не только для Сил обороны, но и мирным жителям.

Вчера (27 января - ред.) вражеская ДРГ у границы расстреляла автомобиль, в котором ехали гражданские люди, мужчина и женщина".

Напомним: Утром 27 января вражеская разведывательно-диверсионная группа расстреляла брата и сестру в Сумской области.

Темы: Пограничная службаСумская областьвойна
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