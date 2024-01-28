Росіяни артилерією обстріляли Покровський район – поранено людину

один з обстрілів донеччини 28 січня, ілюстративне фото: ОВА

Російська армія 28 січня вранці атакувала Очеретине Покровського району на Донеччині, поранений чоловік.

Джерело: речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва, яку цитує "Суспільне Донбас"

Деталі: Зазначається, що росіяни атакували населений пункт о 10:40 з артилерії.

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Від влучання снарядів по одній з вулиць осколками був поранений 45-річний чоловік.

Прокуратура розслідує справу про порушення законів та звичаїв війни росіянами.

Нагадаємо: Російські військові вночі на 28 січня атакували Мирноград Донецької області, поранили трьох людей, з них дитині 15 років.