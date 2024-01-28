Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни артилерією обстріляли Покровський район – поранено людину

Роман ПетренкоНеділя, 28 січня 2024, 14:45
Росіяни артилерією обстріляли Покровський район – поранено людину
один з обстрілів донеччини 28 січня, ілюстративне фото: ОВА

Російська армія 28 січня вранці атакувала Очеретине Покровського району на Донеччині, поранений чоловік.

Джерело: речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва, яку цитує "Суспільне Донбас"

Деталі: Зазначається, що росіяни атакували населений пункт о 10:40 з артилерії.

Реклама:

Від влучання снарядів по одній з вулиць осколками був поранений 45-річний чоловік.

Прокуратура розслідує справу про порушення законів та звичаїв війни росіянами.

Нагадаємо: Російські військові вночі на 28 січня атакували Мирноград Донецької області, поранили трьох людей, з них дитині 15 років.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Сенаті США на межі зриву опинилася угода про кордон з допомогою для України

фото З-під завалів готелю на Харківщині дістали тіло немовляти

Стеження СБУ за Bihus.Info прокоментував міністр юстиції: Сором за "роботу" спецслужби

Конкурентка Трампа на виборах попросила про захист через погрози

Росіянин Чуркін, якого хоче екстрадувати Україна, попросив в Аргентині політичний притулок

Лієв пройшов поліграф, не відповів на питання про вказівки від керівництва

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Донецька область
Окупанти вночі ракетами атакували Мирноград, поранили двох дорослих та дитину
Росіяни обстріляли Вовчанськ та цвинтар у Куп'янську
На Донеччині з-під завалів будинку дістали тіла 5 людей, троє з яких – сім'я
Останні новини
09:50
"єОселя": кредити на житло взяли вже понад сім тисяч сімей
09:45
фото, відеоСпівробітники спецслужб України шпигували на Росію – СБУ
09:43
ЗМІ: Фінляндія поки не збирається відкривати кордон з Росією
09:33
За добу росіяни вбили 7 цивільних, ще 13 поранили
09:31
"Укрзалізниця" анонсувала запуск другого маршруту Dnipro City Express
09:29
фото У Франкфурті 19 тисяч людей протестували проти правого екстремізму
09:12
Канадський бізнес розглядає можливості для інвестицій у транспортну галузь України
09:02
У Сенаті США на межі зриву опинилася угода про кордон з допомогою для України
09:00
ЗМІ: В новому пакеті санкцій ЄС буде понад 200 імен і назв
08:47
Байден накладе вето на закон про підтримку Ізраїлю без України - Білий дім
Усі новини...
Реклама: