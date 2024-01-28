Росіяни артилерією обстріляли Покровський район – поранено людину
Неділя, 28 січня 2024, 14:45
Російська армія 28 січня вранці атакувала Очеретине Покровського району на Донеччині, поранений чоловік.
Джерело: речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва, яку цитує "Суспільне Донбас"
Деталі: Зазначається, що росіяни атакували населений пункт о 10:40 з артилерії.
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Від влучання снарядів по одній з вулиць осколками був поранений 45-річний чоловік.
Прокуратура розслідує справу про порушення законів та звичаїв війни росіянами.
Нагадаємо: Російські військові вночі на 28 січня атакували Мирноград Донецької області, поранили трьох людей, з них дитині 15 років.
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