Россияне артиллерией обстреляли Покровский район - ранен человек
Воскресенье, 28 января 2024, 14:45
Российская армия 28 января утром атаковала Очеретино Покровского района Донецкой области, ранен мужчина.
Источник: пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева, которую цитирует "Суспильне Донбас"
Детали: Отмечается, что россияне атаковали населенный пункт в 10:40 из артиллерии.
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От попадания снарядов по одной из улиц осколками был ранен 45-летний мужчина.
Прокуратура расследует нарушение законов и обычаев войны россиянами.
Напомним: Российские военные ночью на 28 января атаковали Мирноград Донецкой области, ранили трех человек, из них ребенку 15 лет.
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