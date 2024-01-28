Россияне артиллерией обстреляли Покровский район - ранен человек

один из обстрелов донетчины 28 января, иллюстративное фото: ОВА

Российская армия 28 января утром атаковала Очеретино Покровского района Донецкой области, ранен мужчина.

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева, которую цитирует "Суспильне Донбас"

Детали: Отмечается, что россияне атаковали населенный пункт в 10:40 из артиллерии.

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От попадания снарядов по одной из улиц осколками был ранен 45-летний мужчина.

Прокуратура расследует нарушение законов и обычаев войны россиянами.

Напомним: Российские военные ночью на 28 января атаковали Мирноград Донецкой области, ранили трех человек, из них ребенку 15 лет.