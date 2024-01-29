Кім Чен Ин спостерігав за запуском нової крилатої ракети КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями крилатих ракет з підводних човнів і розглянув проект будівництва атомного підводного човна.

Джерело: Yonhap з посиланням на державні ЗМІ КНДР

Деталі: Нова стратегічна крилата ракета Pulhwasal-3-31 точно вразила задані цілі після того, як пролетіла над Східним морем протягом 7421 секунди та 7445 секунд, повідомило Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA), припустивши, що у випробуванні брали участь дві ракети.

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Час польоту становить дві години, три хвилини та 41 секунду та дві години, чотири хвилини та п’ять секунд відповідно. KCNA не надав додаткових подробиць, включно з тим, чи були запущені ракети з підводного човна чи баржі та як далеко вони пролетіли.

Збройні сили Південної Кореї заявили в неділю, що вони зафіксували запуск кількох крилатих ракет Північною Кореєю близько 8 години ранку над водами біля східного портового міста Шінпо, де розташована верф для будівництва північнокорейського підводного човна.

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