Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кім Чен Ин спостерігав за запуском нової крилатої ракети КНДР

Олена ІвашківПонеділок, 29 січня 2024, 04:18
Кім Чен Ин спостерігав за запуском нової крилатої ракети КНДР
Запуск ракети, фото KCNA

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями крилатих ракет з підводних човнів і розглянув проект будівництва атомного підводного човна.

Джерело: Yonhap з посиланням на державні ЗМІ КНДР

Деталі: Нова стратегічна крилата ракета Pulhwasal-3-31 точно вразила задані цілі після того, як пролетіла над Східним морем протягом 7421 секунди та 7445 секунд, повідомило Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA), припустивши, що у випробуванні брали участь дві ракети.

Реклама:

Час польоту становить дві години, три хвилини та 41 секунду та дві години, чотири хвилини та п’ять секунд відповідно. KCNA не надав додаткових подробиць, включно з тим, чи були запущені ракети з підводного човна чи баржі та як далеко вони пролетіли.

Збройні сили Південної Кореї заявили в неділю, що вони зафіксували запуск кількох крилатих ракет Північною Кореєю близько 8 години ранку над водами біля східного портового міста Шінпо, де розташована верф для будівництва північнокорейського підводного човна.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 24 січня Ракетне управління КНДР провело перші випробування стратегічної крилатої ракети нового типу Pulhwasal-3-31, яка перебуває на стадії розроблення.

Теми: КНДРзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів

фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ

У короля Британії виявили рак

БЕБ арештувало 700 мільйонів на рахунках казино "Космолот"

фотоВ Оболонському ТЦК заявили, що шукають по району ворожих диверсантів

Депутати Орбана не прийшли на засідання парламенту про вступ Швеції в НАТО

Усі новини...

Читайте УП В Google News

КНДР
Північна Корея запустила кілька крилатих ракет зі східного узбережжя
Угорщина заявила, що "не отримала доказів" постачання Північною Кореєю зброї Росії
ЗМІ: США непокояться через можливу "смертоносну акцію" з боку КНДР
Останні новини
21:00
"Перетягування каната у космосі": Hubble зазнімкував дві галактики, з’єднані смугою пилу та газу
20:55
Голова Міноборони Норвегії: Мусимо бути готові до можливого конфлікту з Росією
20:53
SkyUp виграла тендер на 79 мільйонів на закордонні польоти керівництва України
20:36
Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів
20:33
У "Нафтогазі" закликали французькі компанії зберігати газ в українських ПСГ
20:31
Неврологічні пошкодження спричиняють не віруси, а імунна відповідь на них – вчені
20:30
фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ
20:12
У короля Британії виявили рак
20:05
Єврокомісія та IFC уклали угоду про інвестгарантії для України: допоможуть залучити пів мільярда євро
20:03
Росіяни намагались наступати поблизу Роботиного та Авдіївки – Генштаб
Усі новини...
Реклама: