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Росіяни вночі атакували вісьмома "Шахедами": усі збила ППО

Ірина БалачукПонеділок, 29 січня 2024, 07:46
Росіяни вночі атакували вісьмома Шахедами: усі збила ППО
Повітряні сили ЗСУ. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Уночі 29 січня Росія запустила по Україні 8 ударних безпілотників типу "Shahed-136/131", усі дрони знищила ППО.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено вісім ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей".

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Деталі: До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.  

Дрони росіяни запускали з району Приморсько-Ахтарська, Росія.

Також окупати вдарили однією ракетою "Іскандер-М" з району Воронезької області РФ та трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.

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Теми: безпілотникивійнаППО
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