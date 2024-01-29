Росіяни вночі атакували вісьмома "Шахедами": усі збила ППО

Уночі 29 січня Росія запустила по Україні 8 ударних безпілотників типу "Shahed-136/131", усі дрони знищила ППО.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено вісім ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей".

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Деталі: До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Дрони росіяни запускали з району Приморсько-Ахтарська, Росія.

Також окупати вдарили однією ракетою "Іскандер-М" з району Воронезької області РФ та трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.