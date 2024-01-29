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Россияне ночью атаковали восемью "Шахедами": все сбила ППО

Ирина БалачукПонедельник, 29 января 2024, 07:46
Россияне ночью атаковали восемью Шахедами: все сбила ППО
Воздушные силы ВСУ. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Ночью 29 января Россия запустила по Украине 8 ударных беспилотников типа "Shahed-136/131", все дроны уничтожила ПВО.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено восемь вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей".

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Детали: К отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. 

Дроны россияне запускали из района Приморско-Ахтарска, Россия.

Также оккупанты ударили одной ракетой "Искандер-М" из района Воронежской области РФ и тремя ЗКР С-300 по Донецкой области с временно оккупированной территории области.

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Темы: беспилотникивойнаПВО
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