Россияне ночью атаковали восемью "Шахедами": все сбила ППО
Понедельник, 29 января 2024, 07:46
Ночью 29 января Россия запустила по Украине 8 ударных беспилотников типа "Shahed-136/131", все дроны уничтожила ПВО.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено восемь вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей".
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Детали: К отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
Дроны россияне запускали из района Приморско-Ахтарска, Россия.
Также оккупанты ударили одной ракетой "Искандер-М" из района Воронежской области РФ и тремя ЗКР С-300 по Донецкой области с временно оккупированной территории области.
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