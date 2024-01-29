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ЗСУ за добу знищили 1 070 окупантів, 25 ББМ та 10 танків

Ірина БалачукПонеділок, 29 січня 2024, 08:09
ЗСУ за добу знищили 1 070 окупантів, 25 ББМ та 10 танків
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони України продовжують завдавати втрат Росії у визвольній війні проти агресора − лише за минулу добу вони ліквідували понад тисячу окупантів, 10 танків та 16 артилерійських систем ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.01.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 383 180 (+1 070) осіб,
  • танків − 6 290 (+10) од,
  • бойових броньованих машин − 11 696 (+25) од,
  • артилерійських систем − 9 113 (+16) од,
  • РСЗВ − 972 (+0) од,
  • засобів ППО − 660 (+0) од,
  • літаків − 331 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 049 (+8) од,
  • крилатих ракет − 1 846 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 23 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 12 149 (+46) од,
  • спеціальної техніки − 1 443 (+7) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війніГенштаб
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