ЗСУ за добу знищили 1 070 окупантів, 25 ББМ та 10 танків

Сили оборони України продовжують завдавати втрат Росії у визвольній війні проти агресора − лише за минулу добу вони ліквідували понад тисячу окупантів, 10 танків та 16 артилерійських систем ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.01.24 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 383 180 (+1 070) осіб,

танків − 6 290 (+10) од,

бойових броньованих машин − 11 696 (+25) од,

артилерійських систем − 9 113 (+16) од,

РСЗВ − 972 (+0) од,

засобів ППО − 660 (+0) од,

літаків − 331 (+0) од,

гелікоптерів − 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 049 (+8) од,

крилатих ракет − 1 846 (+1) од,

кораблів/катерів − 23 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 12 149 (+46) од,

спеціальної техніки − 1 443 (+7) од.

Дані уточнюються.