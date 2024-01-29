ЗСУ за добу знищили 1 070 окупантів, 25 ББМ та 10 танків
Понеділок, 29 січня 2024, 08:09
Сили оборони України продовжують завдавати втрат Росії у визвольній війні проти агресора − лише за минулу добу вони ліквідували понад тисячу окупантів, 10 танків та 16 артилерійських систем ворога.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.01.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 383 180 (+1 070) осіб,
- танків − 6 290 (+10) од,
- бойових броньованих машин − 11 696 (+25) од,
- артилерійських систем − 9 113 (+16) од,
- РСЗВ − 972 (+0) од,
- засобів ППО − 660 (+0) од,
- літаків − 331 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 049 (+8) од,
- крилатих ракет − 1 846 (+1) од,
- кораблів/катерів − 23 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 12 149 (+46) од,
- спеціальної техніки − 1 443 (+7) од.
Дані уточнюються.