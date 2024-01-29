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ВСУ за сутки уничтожили 1 070 оккупантов, 25 ББМ и 10 танков

Ирина БалачукПонедельник, 29 января 2024, 08:09
ВСУ за сутки уничтожили 1 070 оккупантов, 25 ББМ и 10 танков
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наносить потери России в освободительной войне против агрессора − только за минувшие сутки они ликвидировали более тысячи оккупантов, 10 танков и 16 артиллерийских систем врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.01.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 383 180 (+1 070) человек,
  • танков − 6 290 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин − 11 696 (+25) ед,
  • артиллерийских систем − 9 113 (+16) ед,
  • РСЗО − 972 (+0) ед,
  • средств ПВО − 660 (+0) ед,
  • самолетов − 331 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 049 (+8) ед,
  • крылатых ракет − 1 846 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 12 149 (+46) ед,
  • специальной техники − 1 443 (+7) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войнеГенштаб
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