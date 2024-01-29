ВСУ за сутки уничтожили 1 070 оккупантов, 25 ББМ и 10 танков
Понедельник, 29 января 2024, 08:09
Силы обороны Украины продолжают наносить потери России в освободительной войне против агрессора − только за минувшие сутки они ликвидировали более тысячи оккупантов, 10 танков и 16 артиллерийских систем врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.01.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 383 180 (+1 070) человек,
- танков − 6 290 (+10) ед,
- боевых бронированных машин − 11 696 (+25) ед,
- артиллерийских систем − 9 113 (+16) ед,
- РСЗО − 972 (+0) ед,
- средств ПВО − 660 (+0) ед,
- самолетов − 331 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 049 (+8) ед,
- крылатых ракет − 1 846 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 12 149 (+46) ед,
- специальной техники − 1 443 (+7) ед.
Данные уточняются.