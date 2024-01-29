Зеленський попередив Захід про "перерозподіл світу" після припинення допомоги Україні

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Сполучені Штати Америки не перестануть допомагати Україні, в іншому випадку Європі одній не впоратися, НАТО ослабне і це загрожуватиме перерозподілом світу.

Джерело: Володимир Зеленський в інтервʼю німецькому телеканалу ARD, яке цитує пресслужба президента

Пряма мова: "Я вірю, що Європа не залишиться одна. Тут питання комплексне. Перше: Європа одна не справиться на тому рівні, на якому Україна отримувала до цього підтримку. Ні зброєю, ні фінансами. Напевно, якщо б уся Європа об’єдналася, вона змогла би дати достатню підтримку Україні, але Сполучені Штати мають такий вплив: коли сигнали не дуже позитивні, вони мають такий самий вплив на деяких лідерів Європи.

Реклама:

Тому я вважаю, що якщо так станеться і в США, не дай Боже, буде затягування процесів щодо підтримки України – це матиме вплив на об’єднану Європу.

І тут є послідовні проблеми. Перше – це дефіцит зброї, фінансів в Україні. Друге – я думаю, що втратиться союз між США і Європою. Третє – Європа сама зрозуміє, що це сигнал: що якщо Україна не витримає і Путін піде вперед – це сигнал від США щодо того, що Європа залишиться наодинці серед країн НАТО, хто буде протистояти Росії.

Це буде серйозна загроза. Путін цим скористається, 100%. І це буде сигнал говорити про те, що і НАТО не буде таким міцним".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: На думку Зеленського, якщо США відколються від НАТО у випадку приходу Дональда Трампа до влади, то ще хтось в Альянсі буде мати іншу думку щодо безпекового союзу, тому що мають економічні стосунки з Російською Федерацією.

Так само може "посипатися" і санкційна політика західних країн щодо Росії за агресію, припускає президент.

"Тому, я вважаю, в цілому – перерозподіл світу, ось як це називається", – окреслив Зеленський перспективу у випадку відмови США допомагати Україні й продовжувати своє членство в НАТО.