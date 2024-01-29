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Зеленский предупредил Запад о "перераспределении мира" после прекращения помощи Украине

Елена РощинаПонедельник, 29 января 2024, 08:30
Зеленский предупредил Запад о перераспределении мира после прекращения помощи Украине
Владимир Зеленский, скриншот из видео ARD

Президент Владимир Зеленский надеется, что Соединенные Штаты Америки не перестанут помогать Украине, в противном случае Европе одной не справиться, НАТО ослабнет и это будет грозить перераспределением мира.

Источник: Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD, которое цитирует пресс-служба президента 

Прямая речь: "Я верю, что Европа не останется одна. Здесь вопрос комплексный. Первое: Европа одна не справится на том уровне, на котором Украина получала до этого поддержку. Ни оружием, ни финансами. Наверное, если бы вся Европа объединилась, она смогла бы дать достаточную поддержку Украине, но Соединенные Штаты имеют такое влияние: когда сигналы не очень позитивные, они имеют такое же влияние на некоторых лидеров Европы. 

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Поэтому я считаю, что если так произойдет и в США, не дай Бог, будет затягивание процессов по поддержке Украины – это будет иметь влияние на объединенную Европу. 

И здесь есть последовательные проблемы. Первое – это дефицит оружия, финансов в Украине. Второе – я думаю, что потеряется союз между США и Европой. Третье – Европа сама поймет, что это сигнал: что если Украина не выдержит и Путин пойдет вперед – это сигнал от США относительно того, что Европа останется в одиночку среди стран НАТО, кто будет противостоять России.

Это будет серьезная угроза. Путин этим воспользуется, 100%. И это будет сигнал говорить о том, что и НАТО не будет таким крепким".

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Детали: По мнению Зеленского, если США отколются от НАТО в случае прихода Дональда Трампа к власти, то еще кто-то в Альянсе будет иметь другое мнение относительно союза безопасности, потому что имеют экономические отношения с Российской Федерацией.

Так же может "посыпаться" и санкционная политика западных стран в отношении России за агрессию, предполагает президент. 

"Поэтому, я считаю, в целом – перераспределение мира, вот как это называется", – очертил Зеленский перспективу в случае отказа США помогать Украине и продолжать свое членство в НАТО.

Темы: ЗеленскийСШАЕвропаНАТО
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