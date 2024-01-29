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Нічна атака: уламки дронів пошкодили будівлі в Миколаївській і Дніпропетровській областях

Олена РощінаПонеділок, 29 січня 2024, 09:13
Нічна атака: уламки дронів пошкодили будівлі в Миколаївській і Дніпропетровській областях
"Шахеди", ілюстрація Сил оборони півдня України

Із 8-ми ударних дронів, які атакували Україну вночі й були збиті захисниками, 4 знищено над Миколаївською областю. Однак уламками "Шахедів" там пошкоджено адміністративну будівлю, заклад освіти та приватні будівлі.

Джерело: Повітряні сили Збройних сил України, Сили оборони півдя України, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Дослівно Повітряні сили: "У ніч на 29 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ – РФ, однією ракетою "Іскандер-М" з району Воронезької області – РФ та трьома ЗРК С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.

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Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено вісім ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей".

Що з російської зброї вдалося збити над Україною в ніч на 29.01.2024
Що з російської зброї вдалося збити над Україною в ніч на 29.01.2024
Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Сили оборони півдня інформують, що вночі ворог вкотре атакував південні регіони дронами-камікадзе. Підрозділи ППО збили 4 безпілотники типу "Shahed-131/136" на Миколаївщині.

Внаслідок падіння уламків збитих дронів пошкоджено адміністративну будівлю, заклад освіти та будівлі в приватному секторі. Пожеж не сталося і люди не постраждали.

ВІДЕО ДНЯ

Голова Миколаївської обладміністрації повідомив, що уламки під час бойової роботи підрозділів протиповітряної оборони впали в Арбузинській громаді.

У Дніпропетровській області, як повідомив голова ОВА, уламки збитого на Синельниківщині безпілотника впали на територію агропідприємства й побили дах будівлі. Люди цілі.

УП: Новина доповнена після публікації.

Теми: війнаШахедПовітряні сили ЗСУМиколаївська область
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