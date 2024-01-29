Ночная атака: обломки дронов повредили здания в Николаевской и Днепропетровской областях

Из 8-ми ударных дронов, которые атаковали Украину ночью и были сбиты защитниками, 4 уничтожены над Николаевской областью. Однако обломками "Шахедов" там повреждены административное здание, учебное заведение и частные здания.

Источник: Воздушные силы Вооруженных сил Украины, Силы обороны юга Украины, глава Николаевской ОВА Виталий Ким, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Дословно Воздушные силы: "В ночь на 29 января 2024 года враг атаковал 8-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск – РФ, одной ракетой "Искандер-М" из района Воронежской области – РФ и тремя ЗРК С-300 по Донецкой области с временно оккупированной территории области.

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Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено восемь вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей".

Что из российского оружия удалось сбить над Украиной в ночь на 29.01.2024 Воздушные силы ВСУ

Детали: Силы обороны юга информируют, что ночью враг в очередной раз атаковал южные регионы дронами-камикадзе. Подразделения ПВО сбили 4 беспилотника типа "Shahed-131/136" в Николаевской области.

В результате падения обломков сбитых дронов повреждено административное здание, учебное заведение и здания в частном секторе. Пожаров не произошло и люди не пострадали.

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Глава Николаевской обладминистрации сообщил, что обломки во время боевой работы подразделений противовоздушной обороны упали в Арбузинской общине.

В Днепропетровской области, как сообщил глава ОВА, обломки сбитого в Синельниковском районе беспилотника упали на территорию агропредприятия и побили крышу здания. Люди целы.

УП: Новость дополнена после публикации.