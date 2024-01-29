Після Аustralian Open одразу три українки ввійшли у ТОП-30 рейтингa WTA

Після завершення Australian Open-2024 одразу три українські теністистки ввійшли у ТОП-30 рейтингa WTA.

Джерело: рейтинг WTA, "Суспільне"

Деталі: Після завершення Australian Open-2024 чоловіча (ATP) та жіноча (WTA) тенісні асоціації оприлюднили оновлені рейтинги. За підсумкими турніру одразу три українки входять у ТОП-30 рейтингa WTA.

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Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна (19 місце), яка в оновленому рейтингу WTA піднялася до ТОП-20. Вихід до четвертого кола першого Грендслему сезону дозволив українці зробити стрибок з 23-го на 19-те місце.

Марта Костюк піднялась одразу на дев'ять щаблів. Тепер 21-річна киянка посідає 28-ме місце, що є її особистим рекордом.

Найбільший прогрес серед українок за підсумками Australian Open-2024 продемонструвала Даяна Ястремська. Завдяки виходу до півфіналу 23-річна одеситка піднялася одразу на 64 позиції і тепер вона на 29-й позиції.

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Загалом на Australian Open-2024 Україну представляли відразу сім тенісисток: Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Дарʼя Снігур.

Після змагань покращила своє положення в рейтингу WTA й Леся Цуренко, яка піднялася на дві сходинки та обійшла іншу українку — Ангеліну Калініну. Цуренко відтепер посідає 31-у сходинку, Калініна – 33-у.