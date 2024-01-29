После Аustralian Open сразу три украинки вошли в ТОП-30 рейтинга WTA

После завершения Australian Open-2024 сразу три украинские теннисистки вошли в ТОП-30 рейтинга WTA.

Источник: рейтинг WTA, "Суспільне"

Детали: После завершения Australian Open-2024 мужская (ATP) и женская (WTA) теннисные ассоциации обнародовали обновленные рейтинги. По итогам турнира сразу три украинки входят в ТОП-30 рейтинга WTA.

Реклама:

Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина (19 место), которая в обновленном рейтинге WTA поднялась в ТОП-20. Выход в четвертый круг первого Грэндслема сезона позволил украинке сделать прыжок с 23-го на 19-е место.

Марта Костюк поднялась сразу на девять ступеней. Теперь 21-летняя киевлянка занимает 28-е место, что является ее личным рекордом.

Наибольший прогресс среди украинок по итогам Australian Open-2024 продемонстрировала Даяна Ястремская. Благодаря выходу в полуфинал 23-летняя одесситка поднялась сразу на 64 позиции и теперь она на 29-й позиции.

ВИДЕО ДНЯ

Всего на Australian Open-2024 Украину представляли сразу семь теннисисток: Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.

После соревнований улучшила свое положение в рейтинге WTA и Леся Цуренко, которая поднялась на две ступеньки и обошла другую украинку - Ангелину Калинину. Цуренко теперь занимает 31-ю строчку, Калинина - 33-ю.