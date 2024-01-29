Путина зарегистрировали на перевыборы
Центризбирком России зарегистрировал действующего президента России Владимира Путина кандидатом на "президентских выборах" в марте текущего года.
Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на постановление ЦИК, российский РБК
Детали: Путина зарегистрировали в качестве самовыдвиженца.
Он стал четвертым зарегистрированным кандидатом. Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатами на выборы Путина председателя партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, а также депутата Госдумы Николая Харитонова (фракция КПРФ).
В список доверенных лиц Путина вошли певцы Олег Газманов, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Ярослав Дронов (Шаман), актеры Сергей Безруков, Иван Охлобыстин, режиссер Никита Михалков, Карен Шахназаров и другие.
Предыстория:
- 8 декабря Путин объявил, что будет выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году.
- Выборы президента России состоятся 17 марта - соответствующее постановление принял Совет Федерации 7 декабря.
- Несмотря на боевые действия, российские власти собрались проводить выборы президента РФ в марте 2024 года и на оккупированных украинских территориях. По данным национального сопротивления, Центральная избирательная комиссия РФ на президентских выборах разрешила голосовать жителям ВОТ без паспортов.