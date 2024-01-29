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Путина зарегистрировали на перевыборы

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 29 января 2024, 11:27
Путина зарегистрировали на перевыборы
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО GETTY IMAGES

Центризбирком России зарегистрировал действующего президента России Владимира Путина кандидатом на "президентских выборах" в марте текущего года.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на постановление ЦИК, российский РБК

Детали: Путина зарегистрировали в качестве самовыдвиженца.

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Он стал четвертым зарегистрированным кандидатом. Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатами на выборы Путина председателя партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, а также депутата Госдумы Николая Харитонова (фракция КПРФ).

В список доверенных лиц Путина вошли певцы Олег Газманов, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Ярослав Дронов (Шаман), актеры Сергей Безруков, Иван Охлобыстин, режиссер Никита Михалков, Карен Шахназаров и другие.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 8 декабря Путин объявил, что будет выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году.
  • Выборы президента России состоятся 17 марта - соответствующее постановление принял Совет Федерации 7 декабря.
  • Несмотря на боевые действия, российские власти собрались проводить выборы президента РФ в марте 2024 года и на оккупированных украинских территориях. По данным национального сопротивления, Центральная избирательная комиссия РФ на президентских выборах разрешила голосовать жителям ВОТ без паспортов.

Темы: ПутинРосcиявиборы
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