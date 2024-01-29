Путина зарегистрировали на перевыборы

Центризбирком России зарегистрировал действующего президента России Владимира Путина кандидатом на "президентских выборах" в марте текущего года.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на постановление ЦИК, российский РБК

Детали: Путина зарегистрировали в качестве самовыдвиженца.

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Он стал четвертым зарегистрированным кандидатом. Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатами на выборы Путина председателя партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, а также депутата Госдумы Николая Харитонова (фракция КПРФ).

В список доверенных лиц Путина вошли певцы Олег Газманов, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Ярослав Дронов (Шаман), актеры Сергей Безруков, Иван Охлобыстин, режиссер Никита Михалков, Карен Шахназаров и другие.

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