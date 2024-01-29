Залужний у день бою під Крутами: Українські воїни знову дають бій російському агресору

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у річницю бою під Крутами заявив, що Україна була, є і буде вільною і незалежною.

Джерело: Залужний у Telegram

Пряма мова головнокомандувача ЗСУ: "29 січня 1918 року армія УНР виконала своє бойове завдання на полі під Крутами - зупинила російських окупантів, які рвалися до Києва.



Минуло 106 років, і нині українські воїни знову дають бій російським загарбникам на всій лінії фронту та щохвилини доводять − Україна була, є і буде вільною і незалежною".

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Деталі: Він додав, що українці шанують пам’ять тих, хто віддав своє життя у бою під Крутами, який "став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі з агресором" і дякують кожному, хто зараз боронить державу, її незалежність і майбутнє.