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Залужний у день бою під Крутами: Українські воїни знову дають бій російському агресору

Ірина БалачукПонеділок, 29 січня 2024, 11:38
Залужний у день бою під Крутами: Українські воїни знову дають бій російському агресору
Валерій Залужний. Фото з Telegram

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у річницю бою під Крутами заявив, що Україна була, є і буде вільною і незалежною.

Джерело: Залужний у Telegram

Пряма мова головнокомандувача ЗСУ: "29 січня 1918 року армія УНР виконала своє бойове завдання на полі під Крутами - зупинила російських окупантів, які рвалися до Києва.

Минуло 106 років, і нині українські воїни знову дають бій російським загарбникам на всій лінії фронту та щохвилини доводять − Україна була, є і буде вільною і незалежною".

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Деталі: Він додав, що українці шанують пам’ять тих, хто віддав своє життя у бою під Крутами, який "став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі з агресором" і дякують кожному, хто зараз боронить державу, її незалежність і майбутнє.

Теми: ЗалужнийРосіявійна
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