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Залужный в день боя под Крутами: Украинские воины снова дают бой российскому агрессору

Ирина БалачукПонедельник, 29 января 2024, 11:38
Залужный в день боя под Крутами: Украинские воины снова дают бой российскому агрессору
Валерий Залужный. Фото из Telegram

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в годовщину боя под Крутами заявил, что Украина была, есть и будет свободной и независимой.

Источник: Залужный в Telegram

Прямая речь главнокомандующего ВСУ: "29 января 1918 года армия УНР выполнила свою боевую задачу на поле под Крутами − остановила российских оккупантов, которые рвались в Киев.

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Прошло 106 лет, и сейчас украинские воины снова дают бой российским захватчикам на всей линии фронта и ежеминутно доказывают − Украина была, есть и будет свободной и независимой".

Детали: Он добавил, что украинцы чтят память тех, кто отдал свою жизнь в бою под Крутами, который "стал символом героизма и самопожертвования молодого поколения в борьбе с агрессором" и благодарят каждого, кто сейчас защищает государство, его независимость и будущее.

Темы: ЗалужныйРосcиявойна
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