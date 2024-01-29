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Справи Майдану: двоє "беркутівців" отримали нові підозри за спробу знищити зброю

Станіслав Погорілов, Валентина РоманенкоПонеділок, 29 січня 2024, 12:07
Справи Майдану: двоє беркутівців отримали нові підозри за спробу знищити зброю
Фото: Getty Images

Державне бюро розслідування повідомило нові підозри двом екскомандирам спецпідрозділу "Беркут", які намагалися знищити зброю, з якої спецпризначенці вбивали учасників Революції гідності у лютому 2014 року. За даними УП, мова йде про Сергія Кусюка і Дмитра Садовника.

Джерело: пресслужби ДБР, ОГП, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Дослівно: "Колишні командир полку та командир роти ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві, організували перевезення зброї з території місця дислокації ПМОП "Беркут" та незаконно знищили табельну вогнепальну зброю у різних місцях Києва".

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Деталі: Повідомляється, що з цієї зброї спецпризначенці 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві вбили 48 та поранили 90 учасників акцій протесту.

З метою знищення доказів підозрювані розрізали зброю на частини абразивним матеріалом та видалили механічним способом маркування серійних номерів. Після цього "беркутівці" скидали залишки зброї в притоці Дніпра – річці Віта та закопували на березі.

Таким чином було знищено 24 автомати 7,62 мм АКМС, одна снайперська гвинтівка Драгунова, три рушниці 12 мм "Форт-500" та рушниця "Форт-12" калібром 9 мм.

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Що було раніше:

  • У жовтні 2023 року у Святошинському районному суді Києва 18 жовтня оголосили рішення у справі про розстріли протестувальників у лютому 2014 року на вулиці Інститутській, що над Майданом Незалежності у Києві. 
  • У  справі проходили п'ятеро колишніх бійців "Беркута": Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура і заступник командира полку Олег Янішевський. Тамтуру суд виправдав, Маринченка звільнив від ув’язнення, зарахувавши перебування в СІЗО, а Янішевського, Аброськіна та Зінченка засудив, але вони перебувають у Росії після обміну, здійсненого наприкінці 2019 року. 

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Теми: МайданДБР
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