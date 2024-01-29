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Дела Майдана: двое "беркутовцев" получили новые подозрения за попытку уничтожить оружие

Станислав Погорилов, Валентина РоманенкоПонедельник, 29 января 2024, 12:07
Дела Майдана: двое беркутовцев получили новые подозрения за попытку уничтожить оружие
Фото: Getty Images

Государственное бюро расследования сообщило новые подозрения двум экс-командирам спецподразделения "Беркут", которые пытались уничтожить оружие, из которого спецназовцы убивали участников Революции достоинства в феврале 2014 года. По данным УП, речь идет о Сергее Кусюке и Дмитрии Садовнике.

Источник: пресс-служба ГБР, ОГП, собеседники УП в правоохранительных органах

Дословно: "Бывшие командир полка и командир роты ПМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в г. Киеве, организовали перевозку оружия с территории места дислокации ПМОП "Беркут" и незаконно уничтожили табельное огнестрельное оружие в разных местах Киева".

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Детали: Сообщается, что из этого оружия спецназовцы 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве убили 48 и ранили 90 участников акций протеста.

С целью уничтожения доказательств подозреваемые разрезали оружие на части абразивным материалом и удалили механическим способом маркировку серийных номеров. После этого "беркутовцы" сбрасывали остатки оружия в притоке Днепра - реке Вита и закапывали на берегу.

Таким образом было уничтожено 24 автомата 7,62 мм АКМС, одна снайперская винтовка Драгунова, три ружья 12 мм "Форт-500" и ружье "Форт-12" калибром 9 мм.

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Что предшествовало:

  • В октябре 2023 года в Святошинском районном суде Киева 18 октября объявили решение по делу о расстрелах протестующих в феврале 2014 года на улице Институтской, что над Майданом Независимости в Киеве. 
  • По делу проходили пятеро бывших бойцов "Беркута": Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и заместитель командира полка Олег Янишевский.  Тамтуру суд оправдал, Маринченко освободил от заключения, засчитав пребывание в СИЗО, а Янишевского, Аброськина и Зинченко осудил, но они находятся в России после обмена, осуществленного в конце 2019 года. 

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Темы: МайданГБР
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