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Кулеба і Єрмак зустрілись із Сійярто в Ужгороді

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 29 січня 2024, 12:13
Кулеба і Єрмак зустрілись із Сійярто в Ужгороді
Фото МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та керівник Офісу президента Андрій Єрмак проводять в Ужгороді зустріч з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на МЗС України

Деталі: Зазначається, що сторони "розпочали переговори в Ужгороді з метою нормалізації українсько-угорських відносин".

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Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що зустріч очільників МЗС України та Угорщини має на меті підготувати зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини Віктора Орбана. 
  • Перед цим Сійярто мав розмову з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, під час якої сказав, що зустріч Зеленського з Орбаном матиме сенс, "якщо це може дати результат".
  • Перед цим Зеленський та Орбан коротко перетнулися в Аргентині під час візиту на церемонію інавгурації новообраного президента. Орбан тоді сказав, що прийняв запрошення Зеленського поговорити про питання двосторонніх відносин, але з умовою, що міністри закордонних справ підготують зустріч.

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Теми: Кулеба ДмитроАндрій ЄрмакУгорщина
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