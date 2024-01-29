Кулеба і Єрмак зустрілись із Сійярто в Ужгороді

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та керівник Офісу президента Андрій Єрмак проводять в Ужгороді зустріч з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на МЗС України

Деталі: Зазначається, що сторони "розпочали переговори в Ужгороді з метою нормалізації українсько-угорських відносин".

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Передісторія:

Раніше повідомлялося, що зустріч очільників МЗС України та Угорщини має на меті підготувати зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Перед цим Сійярто мав розмову з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, під час якої сказав, що зустріч Зеленського з Орбаном матиме сенс, "якщо це може дати результат".

Перед цим Зеленський та Орбан коротко перетнулися в Аргентині під час візиту на церемонію інавгурації новообраного президента. Орбан тоді сказав, що прийняв запрошення Зеленського поговорити про питання двосторонніх відносин, але з умовою, що міністри закордонних справ підготують зустріч.

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