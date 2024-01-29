Кулеба і Єрмак зустрілись із Сійярто в Ужгороді
Понеділок, 29 січня 2024, 12:13
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та керівник Офісу президента Андрій Єрмак проводять в Ужгороді зустріч з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на МЗС України
Деталі: Зазначається, що сторони "розпочали переговори в Ужгороді з метою нормалізації українсько-угорських відносин".
Реклама:
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що зустріч очільників МЗС України та Угорщини має на меті підготувати зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини Віктора Орбана.
- Перед цим Сійярто мав розмову з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, під час якої сказав, що зустріч Зеленського з Орбаном матиме сенс, "якщо це може дати результат".
- Перед цим Зеленський та Орбан коротко перетнулися в Аргентині під час візиту на церемонію інавгурації новообраного президента. Орбан тоді сказав, що прийняв запрошення Зеленського поговорити про питання двосторонніх відносин, але з умовою, що міністри закордонних справ підготують зустріч.
Читайте також: Угорщина може зарити сокиру війни? Пояснюємо, хто примушує Орбана "помиритися" з Україною